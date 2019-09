Artikel per E-Mail versenden

Wie zufrieden sind die Kunden mit den Leistungen auf der Unterschleißheimer Wertstoffsammelstelle an der Landshuter Straße? Passen die Öffnungszeiten und sind die Beschilderungen hilfreich? Noch bis zum 11. Oktober besteht die Gelegenheit, an der Umfrage der Stadtverwaltung zur Zufriedenheit mit der Sammelstelle teilzunehmen. Und zwar vor Ort an der Landshuter Straße oder mit einem Online-Formular, das sich auf der Homepage der Stadt findet ( www.unterschleissheim.de/Umfrage_Wertstoffsammelstelle2019). Die Rückmeldungen werden durch die Stadtverwaltung ausgewertet und dem Ausschuss für Umwelt und Verkehr vorgelegt.