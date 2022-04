Als ordentliches Mitglied des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag hat der CSU-Bundestagsabgeordnet einen tiefen Einblick in die deutsche Sicherheitspolitik - und auch auf den Krieg in der Ukraine. Und um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine Folgen wird es auch beim "Sicherheitspolitischen Frühschoppen" an diesem Samstag, 23. April, von 9.30 Uhr an im Café Waldblick am Hartmut-Hermann-Weg in Unterschleißheim gehen, zu dem der Putzbrunner Hahn kommen wird. Dabei wird der sicherheitspolitische Experte seiner Bundestagsfraktion auch über Energiepolitik, die Inflation, die Bundeswehr und weitere Themen sprechen und mit den Gästen ins Gespräch kommen - und Hahn wird sicher auch nicht mit Kritik an der Ampel-Regierung und vor allem Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sparen, der er immer wieder Zögerlichkeit vorwirft. Der Frühschoppen mit Hahn ist für jeden Interessierten am Samstagmorgen offen.