Unterschleißheim - Der Unterschleißheimer Stadtrat debattiert ein wichtiges Thema - und in den digitalen Netzwerken können Debatten auf Parteiforen live mitverfolgt werden? Bei der konstituierenden Sitzung des Gremiums gab es darum einen kleinen Kulturkampf: Ist das bürgerfreundlich oder eine Geringschätzung des persönlichen Umgangs im Gremium? "Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung darf nur erfolgen, soweit durch sie eine aktive Sitzungsteilnahme nicht gefährdet und der Sitzungsverlauf nicht gestört wird", heißt es in der Geschäftsordnung. Ergänzt werden sollte nun explizit, dass "die Weitergabe von Sitzungsinformationen über Social Media während der Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse untersagt ist". Dies sei "völlig aus der Zeit gefallen", kritisierte CSU-Sprecher Stefan Krimmer. Wenn an dem Paragrafen etwas korrigiert werde, solle "das Gegenteil der Fall sein", empfahl er, genau für rasche Bürgerinformation seien diese Medien da, "das ist der ureigenste Sinn von Netzwerken". Einzelne Stadträte würden aber persönliche und damit parteiische Bewertungen liefern, sagte SPD-Fraktionssprecher Thomas Breitenstein. Damit werde der Stadtrat insgesamt "unter Wettbewerb gesetzt", auch mit der Lesart der jeweils eigenen Partei live am Start zu sein. Priorität müsse aber sein, "sich auf die Arbeit konzentrieren zu können". Jürgen Radtke (Grüne) nannte Twittern aus Sitzungen "eine Missachtung derer, die konzentriert an der Sitzung teilnehmen". Krimmer bewertete die Einwände als "Armutszeugnis". Mit 17 zu 13 Stimmen setzten SPD, Grüne, AfD und ÖDP das Verbot von netzwerken live aus der Sitzung durch. kbh