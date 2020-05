Mehr als vier Stunden arbeiteten sich die Unterschleißheimer Stadträte bei ihrer konstituierenden Sitzung der neuen Amtsperiode am Donnerstag an Formalien und Personalien für die neue Zusammenarbeit ab. Eingebettet war dieser intensive Auftakt in nicht minder intensive Debatten außerhalb des Sitzungssaales; eine kleine Demonstration und eine Rudelbildung in Digitalen Netzwerken setzten gleich mal Akzente, dass die Kommunalpolitik in Unterschleißheim deutlich rauer werden dürfte.

Vor dem Rathaus demonstrierte ein Dutzend Leute mit Plakaten gegen den Einzug der AfD in den Stadtrat. "Wir alle, die für eine offene und bunte Gesellschaft in Unterschleißheim stehen, müssen da dagegenhalten", sagte Initiator Alexander Kieslich, "alle, die für ein Miteinander in unserer Stadt eintreten und nicht spalten wollen." Mit Plakaten wie "85716 besser ohne AfD" oder "ekelhAfD" habe man betonen wollen, "dass Unterschleißheim keine Menschen ausschließen will, nur weil sie aus anderen Verhältnissen oder Ländern stammen". Tenor der Demo: "Wir sind eine Gesellschaft, wir sind bunt!"

Parallel dazu verhinderte im Saal nur das Los eine erste Nagelprobe auf den Umgang der anderen Parteien mit der AfD. Denn bei der geheimen Wahl zum Zweiten Bürgermeister zwischen Tino Schlagintweit (Grüne) und Stefan Krimmer (CSU) verhalfen mutmaßlich die beiden Stimmen der AfD Krimmer zum Stimmenpatt. Wäre das Los anschließend auf ihn gefallen, hätte sich Krimmer erklären müssen, ob er die Wahl mit Stimmen der AfD annimmt; es liegt nahe, dass er es getan hätte, denn nach dem ersten Wahlgang, in dem die entscheidende Zustimmung der AfD für ihn erkennbar war, trat Krimmer zum zweiten Wahlgang an in der klaren Kenntnis, dass er nur mit AfD-Stimmen gewählt werden könne.

In digitalen Netzwerken hat sich mittlerweile eine Gruppe "Wir möchten Herrn Krimmer zurück" gegründet, die wenige Stunden nach der Wahlentscheidung gegen Krimmer schon mehr als 300 Mitglieder hatte. Gesungen wird darin das hohe Lied auf Krimmers Einsatz und Engagement in den sechs Jahren, in denen er Zweiter Bürgermeister war. Ein Nutzer bot gleich kostenlose Schutzmasken für alle Teilnehmer einer Pro-Krimmer-Demo an. Allerdings ist Krimmer weiterhin nicht an seinem Engagement als "Bürgerdienstleister" gehindert, wie er sich selbst bezeichnet. Die Verbindung dieses Einsatzes mit dem Vize-Posten ist nicht begründet; der Zweite Bürgermeister übt reine Stellvertreterfunktionen aus, er hat jenseits seiner Vertretung des Bürgermeisters keine Befugnisse, die er als Stadtrat nicht ausüben könnte.