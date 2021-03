Der Spielbetrieb ist coronabedingt ausgesetzt, aber Forum Unterschleißheim präsentiert dafür das ein oder andere digitale Kulturerlebnis. An diesem Donnerstag, 18. März, wird die musikalische Lesung "Sterbelieder für's Leben" online gezeigt - ein "trostreicher Lyrikabend" mit Josef Brustmann, Marianne Sägebrecht und Andreas Arnold. Der in Wolfratshausen aufgewachsene Kabarettist, Musiker und Autor Josef Brustmann kombiniert und vertont Gedichte von Rilke, Heine, Trakl, Eichendorff und Brentano mit eigenen Texten. Schauspielerin Marianne Sägebrecht ("Out of Rosenheim") liest und singt, während Andreas Arnold an Saxofon und Klarinette begleitet. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Die aktuellen Streams können direkt über www.forumunterschleissheim.de abgerufen werden.