23. Januar 2019, 21:57 Uhr Unterschleißheim Treffen der Grünen

Der erste "Treffpunkt Grün" im neuen Jahr findet in Unterschleißheim am Freitag, 25. Januar, von 19.30 Uhr an im Restaurant Fröhlich's am Rathausplatz statt. In lockerer Atmosphäre wollen die Grünen über Aktivitäten 2019 informieren, aktuell zum Beispiel über das Volksbegehren Artenvielfalt. Zudem kann man die neue Sprecherin Rebecca Riedelbauch kennenlernen, sich über den Workshop "Stadtmitte/IAZ neu planen" unterhalten oder über eine mögliche Ansiedlung von BMW sprechen.