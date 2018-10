26. Oktober 2018, 21:52 Uhr Unterschleißheim Trauercafé öffnet wieder

Das nächste Trauercafé "Animus" findet statt am Mittwoch, 14. November, von 16.30 bis 18 Uhr in der Unterschleißheimer Tagesstätte für psychische Gesundheit "Treffpunkt Jedermann", Alleestraße 27. Die Caritas-Veranstaltung bietet die Möglichkeit, sich in einem offenen Gesprächskreis und dennoch geschützter Atmosphäre auszutauschen. Weitere Informationen gibt es bei Diplom-Psychologin und Trauerbegleiterin Nicolca Tschunke (Telefon: 089/321 832-31, E-Mail: nicola.tschunke@caritasmuenchen.de) Das Trauercafé, eine Einrichtung der Caritas-Dienste im Landkreis München, ist offen für trauernde Hinterbliebene. Eine Anmeldung ist nicht nötig.