Die Oktoberfestzeit naht und damit auch die Trachtenzeit. Das macht sich auch in der Unterschleißheimer Klawotte bemerkbar, in der es unter anderem von der lilafarbenen Lederhose bis zum Dirndl alles gibt, was das Trachtenherz begehrt. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter haben während der Ferien alles vorbereitet. Auch die Haushaltsabteilung wurde umgestellt und neu dekoriert. Von sofort an nimmt der Laden nur noch Herbst- und Winterbekleidung an. Saisonstart ist am 3. September. Am Dienstag von 9 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr, am Donnerstag von 9 bis 13 Uhr sowie am Freitag von 13 bis 17 Uhr bietet das Gebrauchtwarenhaus der Arbeiterwohlfahrt den Kunden die Gelegenheit zum günstigen Einkauf.