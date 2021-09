Als Leadsänger der Formation Luz Amoi ist Johannes Czernik im Landkreis ein gern gesehener Gast. Neben den eigenen bayerisch verjazzten Melodien schlägt Czerniks musikalisches Herz für die großen amerikanische Singer-Songwriter. Daher hat sich der studierte Saxophonist und Gitarrist vor geraumer Zeit mit seinem Freund Tom Appel, Stimme der Bands Monday Tramps und The Nice Nice, zusammengetan. Als "Tom und Häns" bringen die beiden nun die großen und kleinen Hits von Künstlern wie Bob Dylan, Paul Simon, Bruce Springsteen oder Leonard Cohen in intimer Atmosphäre auf die Bühne. Begleitet von zwei akustischen Gitarren, einer gelegentlichen Mundharmonika und ihren beiden außergewöhnlichen Stimmen interpretieren "Tom und Häns" die großen US-amerikanischen Sänger. Dank der eigenen musikalischen Begeisterung und dem Charme erfahrener Bühnenmusiker gelingt es Czernik und Appel, den oft gehörten Liedern eine eigene Note und natürlich die nötige Coolness zu verleihen. Beim Forum Unterschleißheim sind "Tom und Häns" am Donnerstag, 30. September, zu Gast. Das Konzert im Jugendhaus "Gleis 1", Hollerner Weg 1, beginnt um 20 Uhr. Karten zum Preis von 16 Euro sind erhältlich über den Ticket-Shop ( Telefon 089/31 00 92 00, E-Mail: ticketshop@ush.bayern.de).