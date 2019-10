Am Freitag, 18. Oktober, veranstaltet die Unterschleißheimer SPD wieder ihr traditionelles Törggelen mit Musik, Wein und Südtiroler Spezialitäten. Der Reinerlös der Veranstaltung im Grünen Saal des Hauses der Vereine an der Birkenstraße 2 geht an den neuen Förderverein der örtlichen Mittelschule. Beginn ist um 19.30Uhr.