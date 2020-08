Von wegen Komödienstadel oder Heimatfilmcharakter - die "Grattler-Oper" gilt als eines der erfolgreichsten Mundartstücke der vergangenen Jahrzehnte und eben nicht als klischeehaftes Bauerntheater mit Schenkelklopferhumor oder Trivial-Dramaturgie. Ende der 70er wurde sie sogar zur Hauptsendezeit in der ARD gezeigt, nachdem das bairische Bauerndrama-Musical sich zuvor in der Münchner Iberlbühne zu einem erstaunlichen Publikumsrenner entwickelt hatte, was es auch in den 80ern noch bleiben sollte.

Inzwischen gibt es wieder eine Neuauflage des Mundartstücks von Gerhard Loew mit den Musiknummern aus der Feder von Peter Michael, und nicht nur im Augustiner-Stammhaus der Iberl-Bühne, sondern auch im Bürgerhaus Unterschleißheim. Die Vorstellung dort, am 20. September, ist eine der ersten Veranstaltungen in der kommende Kulturspielzeit der Stadt. Eröffnet wird die Bühnensaison am 17. September mit dem Kabarettisten Wolfgang Krebs, der sein aktuelles Programm "Geh zu, bleib da" zeigt. Auch dieses beschäftigt sich mit eindrücklichen bayerischen Charakteren und einem Thema, das im weißblauen Freistaat zunehmend an existenzieller Brisanz gewinnt: die Flucht vom Land in die Stadt und die Speckgürtel. Gegenüber urbanem und Vorstadtleben verliert die Provinz mit ihrem Bewusstsein von Tradition und Gemütlichkeit an Attraktivität, doch diese wehrt sich in Krebs' Programm: Einer seiner vielen Alter Egos, der Scheberl Schorsch, veranstaltet einen Motivationsabend im Dorfwirtshaus "Zur toten Hose": dort treten natürlich nicht nur Einheimische auf, sondern auch etliche, der von Krebs seit vielen Jahren so versiert parodierten Politiker wie Söder, Seehofer, Stoiber oder Herrmann. Einige Tage später, am 24. September, steht die poetische Kraft des Dialekts im Zentrum: Kathrin Krückl, Gesang, und Martin Off, Gitarre, präsentieren im Jugendkulturhaus "Gleis 1" bairische Gedichte von Norbert Göttler, oberbayerischer Bezirksheimatpfleger und Schriftsteller aus Dachau. Der melancholisch-philosophische Abend trägt den Titel "Herbstwindwischpara".

Nicht ganz frei von Melancholie respektive Wehmut fällt nach wie vor der Blick auf die generelle Situation im kulturellen Bereich aus. Immerhin ist nach vielen Wochen und Monaten der coronabedingten Zwangspause und Einschränkungen wieder vorsichtige Zuversicht angesagt: "Kulturelle Erlebnisse in Unterschleißheim sind endlich wieder vor Ort und nicht nur digital möglich, und es lässt sich wieder Theaterluft schnuppern" erklärt Ina Eigner-Konrad vom Forum Unterschleißheim. "Dennoch wird die Spielzeit 2020/21 natürlich eine besondere Spielzeit sein. Einiges wird anders sein als gewohnt, doch wird sind zuversichtlich, dass es gelingen wird, dem Publikum weiterhin hochwertige Kulturerlebnisse verschiedener Genres zu bieten und gleichzeitig die Gesundheit der Besucherinnen und Besucher zu schützen." Nicht zuletzt wurde ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet.

Der gesamte Vorverkauf startet in dieser Spielzeit 2020/21 auf Grund der Umstände gleichzeitig - sowohl rabattiert als auch frei - am 8. September. Ein klassisches Abonnement wird in dieser Saison wegen der derzeitigen Unwägbarkeiten nicht angeboten. "Stattdessen erhalten die Abonnenten der vergangenen Spielzeit einen Treuerabatt von 20 Prozent auf eine Karte plus eine Zusatzkarte", heißt es von Veranstalterseite.

Das Programm jedenfalls ist in der Tat hochwertig, gerade der Bereich Kabarett beeindruckt mit seiner Dichte an großen Namen: Gerhard Polt und die NouWell Cousinen präsentieren etwa am 15. Dezember das satirische Weihnachtsprogramm "Fröhliche Frohheit" und man darf sich darauf freuen, wie Polt den "Abfent" und die stade Zeit zerlegt. Weitere Größen der Brettlkunst wie Helmut Schleich, Django Asül oder Franziska Wanninger kommen nach Unterschleißheim, aber auch das Schweizer Duo "Ohne Rolf" mit seinem philosophischen und wortlosen Kabarett, Ole Lehmann ("Homo Fröhlich) und der junge Kölner Comedian Sertaç Mutlu ("Passiert das nur mir?"). Ein besonderes Highlight: Thorsten Otto kommt und präsentiert seine populäre Radiosendung "Die Blaue Couch" am 10. Oktober live auf der Bühne. "Der Reiz dieser einmaligen Abendreihe ist das Ungefilterte, das Hautnahe", wird der Abend angepriesen. Zu Gast ist der Comedian Michael Mittermeier. Und das Interessante dabei: Das Publikum erlebt das Gespräch eins zu eins in allen Facetten.

Hinzu kommen vertraute Veranstaltungen wie die "Lichtblicke"-Konzerte (23./24.Oktober) mit lokalen Musikern, die für einen guten Zweck auftreten, sowie bekannte Formate wie das Forum für junge Künstler, wo am 4. Oktober der Starnberger Gitarrist Jakob Wagner spielt, oder das "Tribute to Club 27"-Konzert "Nina sings Janis", bei dem am 19. November Janis Joplin im Mittelpunkt steht (die wie Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain oder Amy Winehouse mit 27 verstarb). Mit dem 2015 verstorbenen Prince wird ein weiterer großer Popmusiker mit eine Tribute-Konzert gewürdigt, es gibt hochkarätig besetzte Lesungen mit Jan Weiler oder Gerd Anthoff, eine bairische Version von Yasmina Rezas erfolgreichem Theaterstück "Der Gott des Gemetzels" am 8. November, aber auch Musiktheater im großen Ballhausforum ("Anatevka") am 18. Oktober, Jazz- und Chorkonzerte (etwa mit dem Sängerkreis Lohhof), diverse Ausstellungen und ein Stummfilmspecial mit Klaviermusik ("Nosferatu") am 21. November.

"Willkommen zurück bei Forum Unterschleißheim!", freuen sich Eigner-Konrad und das Team vom Unterschleißheimer Kulturamt. Die Vorfreude beim Publikum dürfte ähnlich hoch sein.

