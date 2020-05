Wann kommt der nächste Bus - in Echtzeit und nicht nach Fahrplan? Und wo fährt bei mehreren Stationen die Linie ab, die ich brauche? Diese Infos werden in Unterschleißheim künftig digital an jeder Bushaltestelle angezeigt. Mit einem Mehraufwand von gut 500 000 Euro geht die Stadt noch über eine vom MVV geplante Ausstattung besonders frequentierter Haltepunkte hinaus und rüstet das gesamte Stadtgebiet flächendeckend mit dem Service aus.

Das Landratsamt hat für dieses sogenannte "Dynamische Fahrgastinformationssystem" eine Sammelbestellung für alle Kommunen gestartet. In Unterschleißheim sollten demnach an den beiden S-Bahnhöfen Zugangsanzeiger installiert werden, die den Busverkehr an den einzelnen Einstiegsstellen in Echtzeit abbilden. An elf weiteren Haltestellen wurden in zwei verschiedenen Systemgrößen Anzeiger vorgesehen, mit denen die reale Wartezeit auf die nächsten Busse wiedergegeben wird.

Demnach würden 20 Haltestellen im Stadtgebiet weiter von der Information abgeschnitten bleiben. Einmütig hat der Ferienausschuss des Stadtrats nun beschlossen, das System flächendeckend einzuführen. "Diese Information ist einfach für alle relevant", sagte Bürgermeister Christoph Böck (SPD). Eine Echtzeit-Information über die Wartezeit auf den Bus werde "den öffentlichen Nahverkehr auf jeden Fall attraktiver machen", so Böck. Brigitte Weinzierl (CSU) wertete die Einführung der Anzeigen ebenfalls als "sehr wichtigen Bestandteil" und befand: "Es ist ein Manko, dass so was bisher bei uns fehlt."

Der MVV hatte berechnet, dass für die vorgeschlagenen Anzeigesysteme die Stadt abzüglich einer staatlichen Förderung circa 270 000 Euro investieren müsste, die jährlichen Betriebskosten lägen bei etwa 40 000 Euro. Für die umfassendere Ausstattung aller Haltestellen muss die Stadt nun 800 000 Euro investieren und mit 120 000 Euro jährlichen Fixkosten kalkulieren. Martin Reichart (FB) lehnte dies daher kategorisch ab. Angesichts erwarteter Steuerausfälle durch die Corona-Krise gebe es "weiß Gott wichtigere Projekte als in eine Luxusausstattung zu investieren", sagte er. Thomas Breitenstein (SPD) widersprach vehement, dass es sich bei einer Optimierung des öffentlichen Nahverkehrs um Luxus handle; angesichts von Verkehrsüberlastung und Klimaproblematik sei dies im Gegenteil eine Schwerpunktaufgabe. Gegen Reicharts Stimme billigte der Ausschuss schließlich die flächendeckende Ausstattung.