Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Tempo 30 setzt sich in Unterschleißheim mehr und mehr durch. Und das über die reinen Wohngebiete hinaus. Der Umwelt- und Verkehrsausschuss des Stadtrats hat am Dienstagabend gegen die Stimmen der CSU beschlossen, auf der Alleestraße und auch auf der Äußeren Bezirksstraße zwischen der Fritz-Lochmann-Straße und dem Kreisverkehr die Höchstgeschwindigkeit zu reduzieren. Letzteres hat unter anderem der Jugendbeirat gefordert, weil sich im angrenzenden Lohwald viele Kinder und Jugendliche aufhielten. Auch für den Bereich des Gewerbegebiets westlich der Landshuter Straße, also auf der Ludwig-Thoma-Straße und angrenzenden Straßen, wird über einen solchen Schritt nachgedacht. Ein Beschluss dazu wurde allerdings vertagt.

Regelmäßig kommt in Unterschleißheim auf den Tisch, dass Autofahrer in der Stadt zu schnell unterwegs seien und mehr dafür getan werden müsse, damit Radfahrer sich sicher fortbewegen könnten. Dann wird nach Geschwindigkeit-Messgeräten gerufen, nach Tempo 30 oder auch nach Fahrradschutzstreifen. Einige Anträge in diese Richtung liegen im Rathaus vor und wurden nun mit Anträgen von Grünen und AfD, die in dieselbe Richtung zielen, abgehandelt. Davor informierte Zweiter Bürgermeister Tino Schlagintweit (Grüne), der den an Corona erkrankten Bürgermeister Christoph Böck (SPD) vertrat, noch darüber, dass die Messanlage an der Südlichen Ingolstädter Straße repariert und wieder neu aufgestellt werde. Bei Messungen an der Konrad-Zuse-Straße seien keine gravierenden Geschwindigkeitsüberschreitungen aufgefallen. Dort seien nur wenige Fahrzeuge unterwegs. Die Gruppierung Freie Bürgerschaft hatte beklagt, dass dort viele Raser unterwegs seien.

Erstmals wurde auf den Beschluss die Klima-Relevanz-Prüfung angewendet

Ganz anders ist die Situation auf der Alleestraße und auf der Bezirksstraße, die als Sammelstraßen gelten und auf denen eigentlich nach dem Verkehrskonzept, das man vor Jahren beschlossen hat, 50 Stundenkilometer erlaubt sein sollen. Die Polizei, die Verwaltung im Rathaus und - was die Alleestraße mit der dort verkehrenden Buslinie angeht - auch der MVV haben sich dagegen ausgesprochen, die Höchstgeschwindigkeit zu reduzieren. Es gebe keine Unfallhäufung, der Bus würde unnötig ausgebremst und es drohe, dass Autoverkehr in die Wohngebiete ausweicht. Brigitte Weinzierl (CSU) sagte zur Alleestraße, man solle daran festhalten, den Verkehr zu "bündeln".

Doch das überzeugte die Mehrheit von SPD und Grünen im Ausschuss nicht. Lissy Meyer (Grüne) verwies auf den fehlenden Radweg an der Alleestraße und sagte: "Ich sehe jeden Tag, wie da Kinder unterwegs sind. Sie fahren auf dem Gehweg." Birte Bode (SPD) rief dazu auf, "mutiger voranzuschreiten". Beide fanden, dass der Zeitverlust für den Bus nicht ins Gewicht falle. Thomas Breitenstein (SPD) schlug vor, die Alleestraße mit dem jeweils für die betreffende Kreuzung geltenden Vorfahrtsschild zu markieren, um dem besonderen Charakter der Straße Rechnung zu tragen.

Schwieriger fiel es den Stadträten, die Empfehlung der Verwaltung zur Ludwig-Thoma-Straße wegzuwischen, weil diese im Gewerbegebiet liegt und auch, weil Breitenstein und auch Bernd Knatz (ÖDP) über den AfD-Antrag hinausgehend forderten, gleich einen größeren Bereich westlich der Landshuter Straße zur Tempo-30-Zone zu erklären. Dies werfe weitere Fragen auf, etwa zu Vorfahrtregelungen am stark befahrenen Furtweg, argumentierte der Vertreter der Bauverwaltung. Dieser Punkt wurde auf Antrag von Brigitte Weinzierl vertagt.

Erstmals hat das Rathaus bei den diskutierten Vorschlägen, das Tempo innerorts für den motorisierten Verkehr weiter zu drosseln, die mehrstufige vorgeschaltete Klimarelevanz-Prüfung angewendet, bei der unter anderem abgeklopft wird, ob mehr Energie aufgewendet werden muss oder mehr Boden versiegelt. Bei der allgemeinen Beurteilung wurde zur Alleestraße festgestellt, dass weniger Schadstoffe ausgestoßen würden, wenn langsamer gefahren werde. Die ebenfalls vorgebrachten Argumente, dass der ÖPNV weniger attraktiv und Verkehr in Wohnstraßen verdrängt werde, ließen die Stadträte mehrheitlich nicht gelten. Die Klimarelevanz-Prüfung wird im ersten Quartal 2022 bei Beschlüssen nach einer Entscheidung im vergangenen Dezember erprobt. Im Anschluss will die Verwaltung einen Erfahrungsbericht vorlegen, um über eine Fortführung zu beschließen.