Die Unterschleißheimer Ska-Rock-Band "Heldenfrühstück" ist bekannt für ihre mitreißenden Live-Auftritte, bei denen angeblich sogar ausgewiesene Tanzmuffel zu rhythmischer Schritttechnik animiert werden. Oder wie es in einer Pressemittelung heißt: "Gemeinschaft, Tanzen, Singen und das freie Gefühl intensiver Konzerte sind die Zutaten des Heldenfrühstücks." Nun, vor einem bewegungswütigem Publikum auftreten und die dampfende Stimmung einatmen, können die Ska-Rocker derzeit wegen der Corona-bedingten Einschränkungen natürlich noch nicht, aber sie bringen an diesem Mittwoch, 17. Juni, ihren Sound ins heimische Wohnzimmer, via Live-Stream aus dem Bürgerhaus Unterschleißheim (https://youtu.be/v_djZVfBLSM), Beginn 20 Uhr. Die 2011 gegründete Band, die auch den Unterschleißheim-Song komponiert hat, versucht das Publikum aber nicht nur mit Ska- und Karibik-Rock zu fesseln, sondern auch mit ehrlichen, teils humorvollen Texten - wobei so interessante Themen wie "Freiheit", "Liebe" und "Burger" kombiniert werden. Dass das klangvolle "Heldenfrühstück" nun auf digitalem Weg ins Haus transportiert wird, habe, so die Veranstalter vom Forum Unterschleißheim, auch Vorteile. "Auf der Couch zu tanzen, ist eh viel romantischer!"