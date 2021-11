Kein Genre stellt Liebe und Sehnsucht eingängiger dar als das des Schlagers, wohl keines ist näher am Puls der Zeit. Mit Hilfe des Schlagers begeben sich Julia von Miller, Anatol Regnier (Gesang) und Frederic Hollay (Klavier) in ihrem Programm "Ich tanze mit dir in den Himmel hinein" am Donnerstag, 11. November in Unterschleißheim auf eine musikalisch-literarische Zeitreise. Das Trio flaniert durch vier Jahrzehnte deutscher Geschichte von 1929 bis 1969. Die Veranstaltung - der Titel bezieht sich auf ein Lied von Lilian Harvey und Willy Fritsch - beginnt um 20 Uhr. Weitere Infos gibt es über www.forum-unterschleissheim.de.