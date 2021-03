Am helllichten Tag sind am Freitag Einbrecher in ein Haus in Unterschleißheim eingedrungen und haben dort reiche Beute gemacht. Sie verschafften sich zwischen 9.30 und 10.30 Uhr über die Terrassentür Zugang in das Reihenhaus. Dort durchsuchten sie die Zimmer nach Wertsachen. Sie fanden laut Polizei schließlich Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro und nahmen die Beute an sich. Der Täter oder die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Polizei hofft, dass Zeugen bei der Aufklärung der Tat helfen können. Wer in dem angegebenen Zeitraum im Bereich der Echinger Straße, der Lustheimer Straße und der Dietersheimer Straße Verdächtiges wahrgenommen hat, was im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte, wird gebeten, sich zu melden. Informationen nimmt das Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, unter Telefon 089/29 10-0 entgegen, oder jeder andere Polizeidienststelle.