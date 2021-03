Die Freie Bürgerschaft Unterschleißheim fordert in einem Antrag an den Stadtrat, die zum 1. Februar in Kraft getretene Satzung zu Abstandsflächen an Gebäuden "umgehend wieder außer Kraft zu setzen". Stadtrat Martin Reichart begründete dies am Donnerstag mit einer mit der Satzung einhergehenden "erheblichen Wertminderung der Grundstücke". Die Satzung bedeute einen "schwerwiegenden Eingriff in die Vermögenswerte der Bürger". CSU-Fraktionschef Stefan Krimmer kündigte Unterstützung an. Die Stadt hat die Satzung aufgelegt, um zu verhindern, dass die vom Freistaat gesetzlich neu geordneten, reduzierten Abstandsflächen gültig werden. Die Stadt wollte damit möglichst den davor geltenden Status quo erhalten.