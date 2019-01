21. Januar 2019, 21:56 Uhr Unterschleißheim Stichflamme setzt Küche in Brand

Unterschleißheimerin will Feuer in der Pfanne mit Wasser löschen

Dass man brennendes Öl nicht mit Wasser löschen kann, hat eine 43 Jahre alte Unterschleißheimerin am Freitagnachmittag schmerzlich erfahren. Die Frau hatte nach Angaben der Polizei gegen 14.20 Uhr Öl in einer Pfanne erhitzt, um sich etwas zu braten. Als sie bemerkte, dass das Öl zu brennen begonnen hatte, goss sie Wasser darauf. Das Ergebnis war eine Stichflamme, die die Küche großflächig in Brand setzte.

Nachbarn, die das Piepsen des Brandmelders hörten, riefen die Feuerwehr. Bis die eintraf, hatte das Feuer die Küche allerdings bereits schwer beschädigt, auch die angrenzenden Räume im Erdgeschoss wurden durch Hitze, Ruß und Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro. Die 43-Jährige blieb unverletzt, sie erwartet nun ein Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung.