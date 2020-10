Angesichts der Corona-Pandemie halten es die Pfarreien in Unterschleißheim für wichtig, mit der Sternsinger-Aktion im Januar den Segen zu den Menschen zu bringen. Unter dem Motto "Sternsingen - aber sicher!" soll unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen die Aktion stattfinden. Dabei steht die Religionszugehörigkeit und die Konfession im Hintergrund. Alle Kinder sind zur Teilnahme eingeladen, auch Begleitpersonen gesucht, die die Gruppen betreuen. Interessenten melden sich für St. Ulrich per E-Mail an sternsinger@st-ulrich-ush.de oder bei St. Korbinian an sternsinger@korbinian.de.