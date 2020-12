Die Bilanz der vom Verein "Lichtblicke" und Forum Unterschleißheim organisierten Benefizkonzerte kann sich sehen lassen: Die vier Konzerte, die Ende Oktober an zwei Abenden im Bürgersaal Garching statt fanden, rund 600 Besucher anlockten und dann zwei Wochen später noch via Streaming weitere 100 Zuschauer, brachten eine schöne Summe ein: Exakt 26 039,10 Euro reicht "Lichtblicke - Hoffnung für Menschen in Not" nun an drei Projekte weiter. "Ein sensationelles Ergebnis", freuten sich die Veranstalter. Jeweils 8679,70 Euro erhalten der Unterschleißheimer Verein Friends Without Borders, der in Ghana soziale Projekte unterhält, die drei Lebensmitteltische in Unter- und Oberschleißheim sowie Garching (getragen von der Caritas) und der Verein Ärzte ohne Grenzen.