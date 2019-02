21. Februar 2019, 21:35 Uhr Unterschleißheim Starkbierfest mit Stadtkapelle

Kaum endet der Fasching, naht die Starkbiersaison: Auch dieses Jahr lädt die Stadtkapelle Unterschleißheim wieder zum Starkbierfest ins Haus der Vereine ein. Für den passenden musikalischen Rahmen am Samstag, 16. März, zeichnen Dirigent Michael Kavelar und seine Musiker verantwortlich. Neben traditioneller Marschmusik und beschaulichen Schunkelklängen, später dann schwungvollen Schlagern und Wiesnhits gibt es ein 30-Liter-Fass Freibier, das Bürgermeister Christoph Böck anzapfen wird. Außerdem werden auch in diesem Jahr wieder die Unterschleißheimer Starkbierkönigin sowie der stärkste Mann des Abends beim "Stoahebn" gesucht. Beginn des Fests ist um 19 Uhr, Einlass von 17.30 Uhr an. Karten sind im Vorverkauf von Montag, 25. Februar, bis Freitag, 1. März, immer von 17 bis 19 Uhr im Haus der Vereine, Birkenstraße 2, erhältlich. Restkarten gibt es beim Faschingstreiben auf dem Rathausplatz am 2. März sowie an der Abendkasse. Der Eintritt kostet neun Euro.