27. Juni 2019, 22:01 Uhr Unterschleißheim Stand-up-Paddling

Bis Donnerstag, 4. Juli, können sich Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren für einen Stand-up-Paddling Kurs anmelden. Am Samstag, 13. Juli, fahren Mitarbeiter des Jugendkulturhauses Gleis 1 in Unterschleißheim mit ihnen an den Starnberger See. Stand-up-Paddling ist eine Wassersportart, bei der man aufrecht auf einer Art Surfbrett steht und sich mit Hilfe eines Paddels vorwärts bewegt. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Gleis 1. Die Kosten betragen inklusive Hin- und Rückfahrt mit der S-Bahn 18 Euro. Die Anmeldung ist persönlich im Gleis 1 oder per Mail an info@gleis-1.de möglich.