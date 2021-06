Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Sissy Melinz geht in keinen Möbelladen. Sie braucht keine Boutique, wenn sie sich einkleiden will und kommt ohne Großeinkauf zu all den Dingen des täglichen Bedarfs. "Wir sind im Tauschen ganz groß", sagt die Unterschleißheimerin, die sich ehrenamtlich aus Überzeugung seit Jahren für Food-Sharing einsetzt und auch sonst findet, dass man Dinge nicht unbedingt neu anschaffen muss, wenn es sie gebraucht gibt. Damit liegt sie im Trend. Viele fordern ein Umdenken, einen schonenderen Gebrauch von Ressourcen. Und so kam bei der Aufstellung des Bürgerhaushalts 2020 aus der Stadt der Wunsch, eine Tauschecke einzurichten. Die gibt es nun seit zwei Wochen am Rathausplatz.

In der Tauschecke können gut erhaltene, noch brauchbare Gegenstände neue Besitzerinnen und Besitzer finden. Hat jemand ein Gesellschaftsspiel, das er nicht mehr haben will: Dann kann er es in die Tauschecke bringen und vielleicht entdeckt er dort etwas, was ihm selbst Freude bereitet. Die Tauschecke wurde in dem Raum im weitgehend leer stehenden Isar-Amper-Einkaufszentrum eingerichtet, in dem bereits die "Fair-Teiler"-Station existiert, an der nach dem selben Prinzip ohne Bezahlung Lebensmittel abgegeben und abgeholt werden können. Ein Kühlschrank steht da und es gibt Regale, in die man Lebensmittel stellen kann - ob Reis, Kartoffeln, Wurst, Käse oder Eier. Wenn in der Erntezeit viele Leute große Mengen Äpfel oder Gemüse im Garten haben, dann finden sich im Fair-Teiler Abnehmer. Auch diese seit 2019 existierende Station betreut Sissy Melinz mit Gleichgesinnten.

Und jetzt gibt es neu auch die Möglichkeit, dort schöne Dinge zu tauschen. Zwei Schaufenster gehören zum Fair-Teiler, zwei Schaufenster zur neuen Tauschecke. "Da wird nichts bezahlt", sagt Melinz. Das Ganze funktioniert ohne anwesendes Personal, die Security im IAZ sperrt morgens auf und abends zu. Jeweils eine Person kann derzeit wegen der Corona-Situation mit Maske eintreten. Die Miete für den Raum, ein vorher ungenutztes Ladengeschäft, bezahlt die Stadt über den Bürgerhaushalt. Melinz sagt, es spreche sich schon herum, dass dort auch Sachen getauscht werden könnten. Letztens habe jemand dort einen Rollator hingebracht, auch einen Koffer habe man im Angebot gehabt. Melinz stellt sich vor, dass Leute bei einem Umzug etwa Dinge fänden, die sie nicht mitnehmen aber auch nicht wegwerfen wollten. Dafür sei die Tauschecke denn ideal. Schöne alte Vasen etwa. Nicht angenommen werden Kleidung, Schuhe, Bücher und VHS-Kassetten. Dafür seien die Klawotte, der Bücherschrank und der Wertstoffhof die richtigen Orte. Man könne, etwa bei Elektrogeräten, nicht für die Sicherheit der abgegebenen Dinge garantieren.

Einer der Betreuer der Tauschecke und des Fair-Teilers schaut täglich in dem vorbei und sortiert verdorbene Ware aus und stellt sicher, dass alles in Ordnung ist. Am Laden ist eine Telefonnummer zu finden, unter der jemand erreichbar ist. Weitere Helferinnen und Helfer werden gesucht und können sich bei Melinz unter 0176/46516595 melden. Die Tauschecke und der Fair-Teiler am Rathausplatz gegenüber der Post sind montags bis freitags von 7.30 bis 20 Uhr und samstags von 7.30 bis 16 Uhr geöffnet.