Der künftige städtische Wohnblock auf dem ehemaligen Tankstellengrundstück an der Bezirksstraße soll nach Vorstellungen von SPD, Grünen und ÖDP eine betreute Seniorenwohnanlage aufnehmen. Das Gebäude soll um ein Geschoss auf vier Etagen reduziert werden. Bislang waren über dem geplanten Einkaufsmarkt im Erdgeschoss vier weitere Etagen mit einem Projekt zum Mehrgenerationenwohnen vorgesehen. Für die drei Fraktionen stünden nun aber die städtebaulichen Aspekte im Vordergrund, wonach die Gebäudehöhe zu reduzieren sei. Und mit einer Etage weniger könne das Mehrgenerationenkonzept mit seinem Bedarf an Gemeinschaftsräumen und -flächen nicht mehr optimal umgesetzt werden, so ihre Argumentation. Andererseits würde in einem Betreuten Wohnen mehr effektiver Wohnraum geschaffen werden.

An der Ecke Bezirks- und Buchenstraße solle daher neu gedacht werden, so der gemeinsame Vorstoß. Mehrgenerationenwohnen werde indes "weiterhin positiv gesehen", derartige Konzepte sollten bei der Neugestaltung des westlichen Rathausplatzes und dem Gartenquartier beim Business Campus angesiedelt werden.