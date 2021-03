In Unterschleißheim könnten Stadtratssitzungen bald live im Internet verfolgt werden. Die Grünen hätten das gerne und haben einen entsprechenden Antrag eingebracht. Dieser wurde gegen die Stimmen vor allem aus der CSU knapp zur Prüfung durch die Stadtverwaltung angenommen. 16 Stadträte waren dafür, 14 stimmten dagegen und teilten die Ansicht von Friedrich Kiener (CSU), der fand, dass für ein Stadtratsgremium nicht unbedingt angemessen sein müsse, was für den Bundestag oder Landtag passend sei. Stefan Krimmer (CSU) verwies auf die jüngste Debatte im Kreistag, wo ein entsprechender FDP-Antrag abgelehnt wurde. Mehrere Kritiker führten den Datenschutz an und die Gefahr, dass Debattenbeiträge im Netz missbraucht werden könnten. Bilder seien nur schwer wieder einzufangen, hieß es.

Anders als die Kreisrätin und Grünen-Bürgermeisterin von Pullach, Susanna Tausendfreund, fänden die Unterschleißheimer Grünen, gestreamte Sitzungen gut. Die Datei könnte dann vier Wochen lang auf der Homepage der Stadt noch abrufbar sein. Andere Kommunen wie Pfaffenhofen an der Ilm und auch München machten vor, dass es funktioniere. Transparenz und Bürgernähe seien wichtig. Der Stadtrat sollte ein Interesse an der Erweiterung des Kreises der politisch involvierten Bevölkerung haben. Ein niederschwelliges Angebot könne dazu beitragen, dieses zu erhöhen.