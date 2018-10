5. Oktober 2018, 22:15 Uhr Unterschleißheim Stadtrat lehnt Parkleitsystem ab

Ein Parkleitsystem für Unterschleißheim hält eine Mehrheit im Stadtrat für überflüssig. Ein Antrag aus der SPD, ein digitales Leitsystem mit modernen Anzeigen und Online-Applikationen zu prüfen, wurde vom Stadtrat abgewiesen. Die Antragsteller Thomas Breitenstein, Verkehrsreferent der SPD, und Stefan Schneiders hätten das Leitsystem als "wertvollen Baustein für die Stadt Unterschleißheim in Richtung der Entwicklung zur smart city" gewertet. Durch ein ausbaufähiges digitales Parkleitsystem könnten überflüssige Leerfahrten reduziert werden, so ihre Argumentation. Der Einsatzbereich könnte dabei gestaffelt aufgebaut werden, zunächst für die Parkplätze an den S-Bahnhöfen Unterschleißheim und Lohhof, in der Tiefgarage des Rathauses und der Bezirksstraße. Der Stadtrat sah das Projekt freilich als so unnötig an, dass nicht mal ein Einstieg zugelassen wurde.