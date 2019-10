Die Zuständigkeit für Belange von Senioren und von Menschen mit Behinderung ist für ein Gremium zu viel. Im Organigramm des Unterschleißheimer Stadtrates wird daher der "Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderung" von der kommenden Wahlperiode an geteilt. Der Beirat selbst hatte die Überfrachtung kritisiert, der Stadtrat hat nun die Teilung einstimmig vollzogen. "Die Themen der wachsenden Zielgruppe Senioren erzwingen aus zeitlichen Gründen eine Trennung", hatte der Beirat bei seiner jüngsten Sitzung ans Rathaus übermittelt. Die Handlungsfelder der Zielgruppe Menschen mit Behinderungen könnten derzeit schon aus zeitlichen Gründen "nicht ausreichend bearbeitet werden".

Von der Kommunalwahl 2020 an wird der Stadtrat einen Beirat für Senioren und einen eigenen Beirat für Inklusion installieren. Die Beiräte werden nach der Wahl im März neu eingerichtet. Grundsätzlich erhalten die Vorsitzenden der städtischen Beiräte von der neuen Wahlperiode an auch mehr Aufwandsentschädigung. Eine turnusgemäße Evaluierung der Gremien hatte erbracht, dass der bisherige Betrag für den stattlichen Aufwand nicht angemessen sei. Künftig sollen Beiratsvorsitzende monatlich 200 Euro erhalten, Stellvertreter 100 Euro. In den Beiräten debattieren Stadträte und fachkundige Bürger spezielle Zielgruppenthemen. Bei der Neustrukturierung wurde festgelegt, dass die Vorsitzenden grundsätzlich nicht dem Stadtrat angehören sollen.