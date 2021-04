Leere Flaschen, Hygieneartikel, Essensreste und auch Hausmüll: In Unterschleißheim liegt viel Müll an den Straßenrändern. Daher hat sich SPD-Stadträtin Sybille Bichlmeier um Abhilfe bemüht und in den vergangenen Wochen an einigen exponierten Stellen die Stadt vom Müll befreit. Unterstützt hat sie Peter Mayer vom Bauhof, der sich Bichlmeier zufolge spontan zur Abholung der Müllsäcke bereit erklärt hatte. Bichlmeier ruft alle dazu auf, sich an die eigene Nase zu fassen und Müll zumindest bis zum nächsten Abfalleimer mitzunehmen. "Es ist hier nicht die Stadtverwaltung und der Bauhof gefordert - es liegt an jedem Einzelnen von uns." Bürgermeister Christoph Böck (SPD) hatte zuletzt im Stadtrat auf Bichlmeiers Anfrage hin erklärt, dass es an Mülleimern nicht fehle. Viele ließen ihren Abfall direkt neben den Behältern liegen.