Die Wege der Stadt Unterschleißheim und des Museumsleiters Stephan Bachter haben sich getrennt. Ende November bereits hat der Historiker seinen Job aufgegeben. Mittlerweile sucht das Rathaus offiziell nach einem Nachfolger. Bachter hatte gut drei Jahre mit großem Einsatz den Aufbau eines neuen Stadtmuseums koordiniert und das Projekt mit betreut, einen Erinnerungsort für die während der NS-Diktatur in Unterschleißheim-Lohhof ausgebeuteten Zwangsarbeiterinnen zu schaffen. Zuletzt hatte es bei beiden Vorhaben unerwartete Schwierigkeiten gegeben. So wurde die Eröffnung des Museums mehrmals verschoben, als wegen Brandschutzauflagen im fortgeschrittenen Stadium auch noch massive Umbauten drohten. Das Raumkonzept stand plötzlich auf der Kippe. Das ebenfalls nahezu fertige Konzept für den Erinnerungsort an die Zwangsarbeit in der Flachsröste in Lohhof wurde weit zurückgeworfen, weil ein dafür benötigtes zentrales Grundstück sich anders, als lange Zeit angenommen, gar nicht im Eigentum der Stadt befindet. Die Stelle des Museumsleiters soll laut Ausschreibung bis Herbst besetzt werden. Dann soll auch das Museum mit Dauerausstellung eröffnen. Zu den Gründen des Ausscheidens des Museumsleiters wollte sich die Stadt nicht äußern.