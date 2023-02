Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

"Jetzt kann es losgehen", sagt Christoph Böck (SPD). Die Worte, mit denen Unterschleißheims Bürgermeister die Presserunde eröffnet, stehen genauso auch über der Pressemitteilung, mit der die Stadtverwaltung den Durchbruch bei ihrem großen Stadtmitte-Projekt verkündet. Es gibt keinen Zweifel: Der Bürgermeister ist erleichtert, dass in dem seit Jahren zunehmend verödeten Zentrum etwas weitergeht. Gemeinsam mit den Investoren der Grünwalder Firma Rock Capital und Vertretern von SPD, CSU und Grünen im Stadtrat verkündet Böck das Ergebnis erleichtert den Journalisten. Doch wer denkt, jetzt werde bald gebaut, sodass in absehbarer Zeit ein neues, glänzendes Rathausumfeld entsteht, kennt die Planungsabläufe bei Großprojekten in Deutschland nicht. Die Fertigstellung der neuen Stadtmitte ist erst für das Jahr 2033 angepeilt. In zehn Jahren wird man also voraussichtlich in Unterschleißheims City shoppen können.

Dabei ist tatsächlich ein Meilenstein erreicht bei dem Vorhaben, das im Jahr 2015 seinen Anfang nahm. Damals war die Investment-Gesellschaft Rock Capital auf das Gebäude-Ensemble zwischen S-Bahnhof und Rathaus aufmerksam geworden. Christian Lealahabumrung, Geschäftsführender Gesellschafter bei Rock Capital, erzählt, wie man in der Nachbarschaft ein Gebäude kaufte und das "Potenzial" der vor sich hin dümpelnden City-Immobilie in der immerhin größten Kommune des Landkreises München erkannt habe. Das in den Achtzigerjahren eröffnete Isar-Amper-Einkaufszentrum war bereits zum damaligen Zeitpunkt auf dem absteigenden Ast. Doch die Investoren aus Grünwald dachten: Da ließe sich was draus machen.

Das Problem war schnell ausgemacht: Es gab zu viele Eigentümer, die sich nicht einigen konnten, in das Ensemble zu investieren. Also erwarb Rock Capital über die Jahre Stück für Stück die 65 Einheiten in dem Komplex. Mit 160 Eigentümer habe er verhandelt, sagt Lealahabumrung, bei dem einen und anderen sei er sogar zu Hause auf der Couch gesessen. Als der Erwerb abgeschlossen war, kam die Stadt mit ins Boot: 2019 folgte ein städtebaulicher Wettbewerb. Es folgten ein Bürgerworkshop und Verhandlungen, die sich bis vor kurzem hinzogen, weil die Stadt sozialgerecht an den Planungsgewinnen beteiligt werden wollte. Das ist jetzt alles geklärt. Rock Capital baut Wohnungen im neuen Zentrum, die die Stadt in ihr Eigentum übernimmt und zu einem reduzierten Mietpreis vergibt. Der Vertrag wurde laut Bürgermeister Böck am 2. Februar unterschrieben.

Detailansicht öffnen Sind jetzt Partner (von links): Rock-Capital-Geschäftsführer Christian Lealahabumrung, Katharina Bednarek (SPD), Stefan Krimmer (CSU), Brigitte Huber (Grüne) und Bürgermeister Christoph Böck (SPD) bei der Vorstellung der Pläne vor der Presse. (Foto: Stadt Unterschleißheim)

Das heißt: Erst jetzt ist wirklich klar, wo es hingehen soll, beginnt die konkrete Planung. Bereits am Montag, 13. Februar, entscheidet der Bauausschuss des Stadtrats darüber, einen Bebauungsplan für das Areal aufzustellen, in dem auf Grundlage der bisherigen Verhandlungen und städtebaulichen Wettbewerbe bis ins Detail festlegt wird, was im Herzen der Stadt errichtet werden darf. Allein für dieses Verfahren mit vorgeschriebener Bürgerbeteiligung wird mit zwei bis zweieinhalb Jahren Dauer gerechnet. "Dann fällt der Startschuss für den Rückbau", sagt Stephan Rothenburg, leitender Projektentwickler bei Rock Capital. Dabei werde man nicht mit der Abrissbirne kommen, sondern "sensibel" vorgehen im Umfeld von Rathaus und Bürgerhaus. Es werde eine anspruchsvolle Baustelle, versichert der Verantwortliche. "Das geht ein wenig zu Lasten der Zeit." Für die Baustelle rechnet er daher mit insgesamt acht Jahren.

Detailansicht öffnen Das gesamte Areal rund ums Rathaus soll aufgewertet werden. Bürgermeister Böck rechnet fest mit einem belebten Zentrum nach 2033. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Geschlossene Geschäfte. Dieser Anblick wird die nächsten zwei Jahre wohl bleiben. Dann soll "behutsam" abgerissen werden. (Foto: privat/Lorenz Mehrlich/oh)

Detailansicht öffnen Das Isar-Amper-Zentrum steht seit langem weitgehend leer. (Foto: privat)

Bis dahin wird sich das Isar-Amper-Zentrum weiter leeren. Der gesamte Block ist bereits so gut wie verwaist, jetzt ziehen auch die letzten Geschäfte aus. Der Bonus-Supermarkt könnte mit Kulanz noch bis März bleiben, dann wird er umziehen in eine Container-Anlage, die die Stadt unter der Le-Crès-Brücke auf ihre Kosten errichten lässt, damit in dem Quartier die Versorgung mit dem Notwendigsten weiter gewährleistet ist. Dass das alles jetzt passiert, obwohl der Abriss wohl nicht vor 2025 ansteht, begründet Rock Capital mit der maroden Immobilie, deren Unterhalt zuletzt schon nicht einfach gewesen sei. "Wir zahlen seit Jahren erheblich drauf", sagte Christian Lealahabumrung. Stephan Rothenburg sprach von enormen Sanierungskosten, die notwendig würden, wollte man den Gebäudekomplex zwei Jahre weiter nutzen. Dieser sei "am Ende des Lebenszyklus, und darüber hinaus".

Deshalb wird für die Unterschleißheimer in der Stadtmitte zunächst nichts besser, sondern eher noch schwieriger, während die Stadträte im Rathaus nebenan über den Plänen für die Zukunft brüten. Und dann folgen jahrelange Bauarbeiten. Doch am Ende, so zeigt sich Bürgermeister Böck überzeugt, werde die Stadt wieder ein lebendiges Zentrum haben. Die Zuversicht ziehe er aus der "Vergangenheit". Denn als das IAZ samt Rathaus und Bürgerhaus neu gewesen sei, habe dort reges Leben geherrscht. Das werde zurückkommen und noch mehr. Böck macht das auch daran fest, dass bei der neuen Mitte konzeptionell alte Fehler nicht wiederholt würden. Das alte IAZ sei stark nach innen orientiert, sagte auch Projektleiter Rothenburg, jetzt wolle man das Geschäftsleben hin zum Platz öffnen.

Dabei hat die Stadt mit dem Investor noch einige gravierende Änderungen vereinbart. Das geplante, von Nachbarn kritisch beurteilte Wohnhochhaus im Norden Richtung St.-Benedikt-Straße fällt weg. Auch wird kein Hotel entstehen. Dafür sind zwei Hochhäuser am Südrand des Blocks Richtung Postgrundstück anvisiert. 13 Stockwerke sollen diese haben, allein für Wohnungen. Die oberen Geschosse werden zurückgesetzt, damit die Höhenentwicklung weniger stark wirkt. Im Erdgeschoss sind auf 4000 bis 5000 Quadratmetern Gastronomie und Einzelhandel vorgesehen. Mit den Änderungen ist man Bürgermeister Böck zufolge den Anliegern entgegengekommen. Die Zahl der geplanten Wohnungen beziffert Rock-Capital-Chef Lealahabumrung auf etwa 300, wobei Miet- und Eigentumswohnungen geplant seien: vom kleinen Appartement bis zur Familienwohnung. Als Investitionssumme für das gesamte Projekt nennt er 250 Millionen Euro.

Getragen wird das Vorhaben von einer breiten Mehrheit im Stadtrat. CSU-Fraktionschef Stefan Krimmer begrüßte bei dem Pressetermin, dass der Wohnturm im Norden weggefallen ist. Und er bekannte sich zu einer gewissen Ungeduld, was den Neuanfang im Stadtzentrum angeht: "Wir können hier nicht länger warten." Brigitte Huber (Grüne) kündigte an, sich für eine ökologische Ausgestaltung der Pläne einzusetzen. Es sei an der Zeit, die Mitte "wieder zum Blühen zu bringen". Katharina Bednarek (SPD) schlug in dieselbe Kerbe und nannte es bedauerlich, dass mit dem Eigentümer des Postgrundstücks nebenan bisher keine Einigung erzielt wurde. Dieses angrenzende Areal soll ebenfalls neu bebaut werden, mit Einzelhandel und Ärztehaus. Aber dort steht der Durchbruch noch aus.