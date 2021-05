Unterschleißheimer können von Juli an in ihrer Stadt kostenlos mit dem Bus fahren. Der Umwelt- und Verkehrsausschuss des Stadtrats hat beschlossen, auf Vorlage der abgestempelten Fahrkarten deren Kaufpreis nachträglich zu erstatten. Damit wird ein Vorschlag aus dem Bürgerhaushalt 2020 umgesetzt. Die Regelung gilt auf Probe für ein Jahr, bis ein Budget von 15 000 Euro ausgeschöpft ist. Ein Knackpunkt ist, das Ganze ohne großen Verwaltungsaufwand umzusetzen. Der Einfachheit halber werden deshalb nur abgestempelte Einzelfahrkarten und Kurzfahrten mit der Streifenkarte ersetzt und keine anteiligen Kosten für Fahrtstrecken mit Ziel außerhalb der Stadt. Geprüft wird noch, wie mit elektronischen Fahrkarten umzugehen ist. Garching und Unterföhring bieten Ähnliches bereits an.