Alle Kindertagesstätten, die derzeit wegen Corona-Beschränkungen nicht genutzt werden können, sind in Unterschleißheim auch kostenfrei. Nach einem Beschluss des Ferienausschusses des Stadtrats werden auch jene Gebühren erlassen, die von der Freistellungszusage des Landes nicht gedeckt sind. Laut Stadtverwaltung deckt der Pauschalbetrag, den die Staatsregierung ausgelobt hat, die längsten Betreuungszeiten in den Kinderkrippen nicht restlos ab. Zudem werden Angebote der schulischen Mittagsbetreuung vom Staat nicht kostenfrei gestellt. Unterschleißheim legt nun aus eigener Kasse die Differenzbeträge plus die Kosten der Mittagsbetreuung drauf.