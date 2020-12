Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Die Stadt Unterschleißheim steigt bei der Umsetzung des urbanen Gartenquartiers auf dem ehemaligen Siemens-Parkplatzes ein. Der Stadtrat hat Bürgermeister Christoph Böck (SPD) einstimmig den Auftrag erteilt, mit dem Grundstückseigentümer wegen einer Realteilung der Flächen in Verhandlung zu treten. Auf dem dann städtischen Grund sollen günstiger Wohnraum und eine Kita für sechs Gruppen entstehen. Das Viertel grenzt an den Business Campus an und soll nördlich der Alfred-Nobel-Straße als Übergang von den massiven Campus-Gebäuden modellhaft für Wohnen auf verdichtetem Raum im Grünen sein.

Allerdings zeigte sich bald, dass die Vorstellungen der Investoren von der DV Immobilien München gerade im Hinblick auf die Dichte der Bebauung manchen in Unterschleißheim zu weit gingen. Bei einer Bürgerbeteiligung pochten Bewohner der benachbarten Reihenhaussiedlung im Westen und der Wohnbebauung im Norden darauf, die Pläne abzuspecken. Mancher wünschte sich auch Platz für Kultur, ein Theater, ein Literaturcafé sowie Geschäfte an den Straßen und Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten. Einiges wurde aufgenommen: Der Wohnturm, in dem sich die Planer ganz oben ein Café Alpenblick vorstellen können, wurde auf 50 Meter gestutzt. Statt 450 sollen nur noch 400 Wohnungen entstehen. Das Quartiert wird autofrei und es gibt begrünte Dächer.

Das grundlegende Konzept, auf dem insgesamt 33 000 Quadratmeter großen Gelände im Erdgeschoss Gassen zu schaffen und darüber auf die wie Schollen flachen Baukörper dann Punkthäuser zu setzen, soll aber beibehalten werden. Zu den Gassen hin sollen sich nach Vorstellung des Architekturbüros Vallentin, das den Realisierungswettbewerb 2019 gewonnen hat, Loft-Wohnungen mit Hausbank und Pflanzzone öffnen. Gemeinschaftsräume für die Bewohner mit Co-Working, Gäste-Appartements und Küche befinden sich im Inneren; sie werden über Hofgärten belichtet und belüftet. Die Gebäude werden in Kombination aus Beton- und Holzbauweise ausgeführt, mit hochwertiger Wärmedämmung, Photovoltaik und Wasserrückgewinnung ökologisch auf hohem Niveau, wie es heißt.

Nun will die Stadt auf dieser Grundlage selbst ihre aus der sozialen Bodennutzung (Sobon) erwachsenden Ansprüche derart einbringen, dass sie als Bauherr einen Teil des neuen Stadtviertels im Süden Unterschleißheims übernimmt und gestaltet, und zwar im Nordwesten des Areals. 2,5 Millionen Euro sind im Haushalt 2021 dafür vorgesehen und insgesamt 30 Millionen Euro bis zum Jahr 2025 in der Finanzplanung, um den Wohnraum zu schaffen. 7,5 Millionen Euro stehen für den Bau der Kindertagesstätte in Aussicht. Der Realteilung stimmten im Stadtrat alle zu, allerdings bemängelte Stefan Diehl (CSU) die aus seiner Sicht sehr hoch angesetzten Baukosten, was nur wieder bestätige, dass Kommunen schlechte Bauherren seien. Man liege "50 Prozent über dem Markt", sagte er, obwohl man keine Prunkbauten plane. Es sei "völlig überteuert", sagte Diehl angesichts der im Raum stehenden 30 Millionen Euro.

Auch sonst ist gerade die CSU nicht nur glücklich mit dem Vorhaben. Brigitte Weinzierl (CSU) beklagte, dass das städtische Areal nicht an die Zufahrtsstraße angebunden sei. Und sie rief dazu auf, ein Stückweit die vom Büro Vallentin als innovativ vorgestellte Konzeption zumindest auf dem Gelände zurückzunehmen, für das die Stadt Baurecht erhalten möchte. So argumentierte Weinzierl mit Verweis auf die Corona-Pandemie, dass Gemeinschaftsräume nicht mehr so angesagt seien, und forderte, dass die Stadt deren Anteil zugunsten des Wohnraums zurückschraubt. Brigitte Huber (Grüne) widersprach dem allerdings entschieden. Corona diene nur als Vorwand, um moderne Wohnformen zu verhindern. CSU-Fraktionschef Stefan Krimmer pochte darauf, dass Weinzierls Einwand protokolliert und den Architekten weitergeleitet wird.

Bürgermeister Böck wies die Kritik zurück und erinnerte an den misslungenen Versuch, über die Baugesellschaft München-Land Bauvorhaben günstiger abzuwickeln. "Der Unterschied ist nicht so groß." Ansonsten bekräftigte Böck, den Charakter des Quartiers so erhalten zu wollen, wie ihn das preisgekrönte Büro Vallentin entwickelt habe. Dieses habe als Wettbewerbssieger auch den Zuschlag für die ersten Leistungsphasen der Planung erhalten, konterte Böck zudem die Klage von FDP-Stadtrad Manfred Riederle, dass vor der Zeit schon Planungsaufträge festgezurrt würden. Der Bebauungsplan-Beschluss steht noch aus.