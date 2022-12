Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Die Kinder können es längst nicht mehr erwarten. Und folglich die Eltern ebenso. Beim Ausbau der Landshuter Straße wurde der beliebte, weitläufige Spielplatz an der Alten Hauptstraße in Unterschleißheim arg in Mitleidenschaft gezogen; das Spielen ist dort nur noch eingeschränkt möglich. Nun will die Stadt das durch eine Verschiebung des Walls verkleinerte Areal reaktivieren und teilweise mit neuen Spielgeräten ausstatten. Der Wasserspielplatz soll nächstes Jahr wieder nutzbar werden. Und man will das größte Problem lösen: die Kinder vor der nahen Landshuter Straße zu schützen.

Der Ausbau der Einfallstraße von Süden in die Stadt diente der verkehrlichen Anbindung der Büroparks Koryfeum und Business Campus und hat das Asphaltband nochmal breiter werden lassen. Der Wall, der den dahinterliegenden Spielplatz an der Alten Hauptstraße abschirmt, rückte dadurch weiter auf die Grünfläche. Schließlich wurde in den Wall auch ein sogenanntes Lärmschutztor gebrochen, bei dem Schutzwände etwas versetzt stehen und einen Durchgang ermöglichen. Er ist für die Beschäftigten aus den Büro-Komplexen gedacht, die zu Fuß oder per Rad auf einem asphaltieren Weg über den Spielplatz eine direkte Verbindung in die Innenstadt haben sollen. Aber es könnten auch spielende Kinder durch ihn entwischen, wenn die Eltern mal kurz nicht aufpassen. Und dann stünden die Kleinen schnell mitten auf der Straße.

"Wir haben einige Dinge festgelegt, die ich hier nicht wiederfinde."

Die Stadträte haben sich schon öfter die Köpfe heißgeredet, wie dieser Gefahr begegnet werden kann. Man kam schließlich auf einen Zaun am Spielplatz. Doch als nun die Landschaftsarchitektin Katrin Kronenbitter im Umwelt- und Verkehrsausschuss des Stadtrats ihr Konzept für den Minipark vorstellte, schlug sie nur einen Heckenstreifen vor. Eine echte Absicherung fehlte. Ein Kiesweg sollte zudem vorbei an dem geplanten Wasserspielplatz direkt in Richtung der Durchfahrt führen. SPD-Stadträtin Birte Bode zeigte sich konsterniert und verwies auf die Beschlusslage: "Wir haben einige Dinge festgelegt, die ich hier nicht wiederfinde." Aus Sicherheitsgründen müsse eine deutliche Abgrenzung zwischen Spielplatz und Asphaltpiste her. Der vorgeschlagene Kiesweg, sagte Bodes Fraktionskollege Thomas Breitenstein, würde die Idee vom sicheren Spielplatz "völlig vernichten".

Der Zaun soll nun kommen und begrünt werden, der Kiesweg wird weggelassen. Hinter dem Zaun soll laut Planerin Kronenbitter mit Hilfe von Kleinsteinpflaster und Kies ein modellierter Wasserlauf mit Pumpe entstehen. Ein Holzstelzenparcours ist geplant, und auf einer zentralen Rundbank um einen Baum sollen die Eltern sitzen können. Der Nordteil des Areals soll später umgestaltet werden, Kronenbitter schwebt die Aufstellung eines skulpturalen, dekorativen Spielgeräts vor. Man will Bäume pflanzen und mit dem Erdaushub zwei Bodenwellen anlegen, auf denen im Winter gerodelt werden kann. Kronenbitter sagte, sie strebe aus Kostengründen nur geringe Eingriffe in das Gelände an. Beim Bolzplatz geht es um eine neue Deckschicht. Einige Spielgeräte bleiben erhalten. Birte Bode regte an, die alten, ramponierten Tischtennisplatten zu ersetzen.