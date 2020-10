Die SPD in Unterschleißheim will vorbeugen, falls sich die Corona-Pandemie bis in den nächsten Sommer erstreckt: Sie wünscht sich ein Kulturprogramm im Freien, das auch unter den eventuell dann geltenden Auflagen umzusetzen wäre. Konkret soll nach den Vorstellungen der SPD-Stadtratsfraktion im Sommer 2021 eine Bühne für die Laufzeit von zwei bis drei Monaten auf dem Rathausplatz errichten werden. Bespielt werden soll diese von der Stadt, Vereinen wie der Stadtkapelle und den Chören sowie Einrichtungen wie dem Kino und dem Marionettentheater. "In diesem Jahr entfallen aufgrund der Corona-Pandemie nahezu sämtlich Veranstaltungen, insbesondere im Innenbereich, sowie die großen Feste im Freien", begründen Kulturreferentin Antje Kolbe, Finanzreferent Benjamin Straßer und stellvertretender Jugendreferent Philipp Wallner ihren Antrag für einen Unterschleißheimer Kultursommer. Es sei nicht absehbar, wie lange sich das Infektionsgeschehen auf hohem Niveau halten wird und wie sich die behördlichen Einschränkungen entwickeln. Für Veranstaltungen im Außenbereich bestehe jedoch große Planungssicherheit mit Blick auf Covid-19. In der Kombination mit Live-Übertragungen im Internet könnten nach den Vorstellungen der SPD zudem weitere Zielgruppen erreicht und bei behördlicher Beschränkung von Zuschauerzahlen eine Alternative angeboten werden.