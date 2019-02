22. Februar 2019, 22:03 Uhr Unterschleißheim Spaß beim Kinderfasching

Betreutes Toben beim Kinderfasching: Am Sonntag, 24. Februar, lädt der SPD-Ortsverein Unterschleißheim zum Kinderfaschingsball ins Bürgerhaus ein. Von 14 bis 17 Uhr können sich die Jüngsten gemeinsam mit ihren Eltern dort verkleidet vergnügen. Als Programm wird Kindschminken angeboten, außerdem wird die Kindergarde des UFC bei einem Auftritt ihr Können zeigen. Einlass ist bereits von 13.30 Uhr an. Karten gibt es zum Preis von vier Euro im Vorverkauf bei Optik Schwebler am Rathausplatz und in der Buchhandlung Art und Weise in der Bezirksstraße 8.