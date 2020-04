Vom kommenden Montag, 27. April, an dürfen die "Klawotten", die Sozialkaufhäuser der Arbeitswohlfahrt, wie alle Geschäfte bis zu einer maximalen Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern, wieder öffnen. Die Freude, die Kunden wieder zu sehen, ist groß. "Der Einkauf ist das eine, was uns aber mindestens so sehr gefehlt hat, ist das Gespräch und der Austausch mit unseren Stammkundinnen", ist man sich laut Arbeiterwohlfahrt-Sprecherin Barbara Ettl in allen sechs Klawotten einig. Eine Öffnung darf natürlich wie überall nur unter Einhaltung strenger Hygienestandards erfolgen. Die Leitungen halten sich penibel an die strengen Vorschriften, haben an den Kassen Plexiglasscheiben eingebaut und legen mit Linien auf den Böden die Abstände der Kunden zueinander fest. Pro Laden ist eine maximale Anzahl von Kunden festgelegt. Da viele der ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen der Awo bisher über 70 Jahre alt waren, werden jetzt jüngere Ehrenamtlich gesucht, die nicht zu den Risikogruppen gehören.

In Unterschleißheim nimmt die Klawotte an der Landshuter Straße 35 ihre Arbeit langsam wieder auf. Geöffnet ist zunächst nur die Spendenannahme am Seiteneingang: am Dienstag, 28. April, von 9 bis 13 sowie von 14 bis 17 Uhr und am Donnerstag, 30. April, von 9 bis 13 Uhr. Der Verkauf beginnt am Dienstag, 5. Mai. Kunden brauchen einen Mundschutz und müssen warten, bis sie eingelassen werden.