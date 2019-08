2. August 2019, 22:16 Uhr Unterschleißheim Sommerdialog der CSU

Die Fragestellung ist eine sehr einfache: "Was braucht Unterschleißheim?" Darüber will der kommunalpolitische Arbeitskreis der Unterschleißheimer CSU im Rahmen seines "Sommerdialogs" am Dienstag, 6. August, von 19.30 Uhr an in der Gaststätte Königs in der Anna-Wimschneider-Straße 7 mit Bürgern diskutieren. Der kommunalpolitische Arbeitskreis versteht sich selbst als "Institution zur Sammlung und Erarbeitung von Themen aus der Bürgerschaft, die so ihren Weg in die politischen Gremien finden". Zudem läuft auf der Homepage (www.csu-unterschleissheim.de) eine Bürgerbefragung zu aktuellen Themen in der Stadt.