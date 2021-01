Die Stadt Unterschleißheim hat sich vorgenommen, heuer den Ausbau der Photovoltaik-Leistung zu forcieren und könnte ihre Fortschritte dann auch gleich im Wettbewerb mit anderen messen. Denn die Grünen haben einen Antrag gestellt, sich an dem bundesweiten sogenannten "Wattbewerb" zu beteiligen. Diese Städte-Challenge soll den Ehrgeiz anstacheln, beim Ausbau der Solarflächen zügig voranzukommen. Sobald eine Stadt, die PV-Leistung auf Wohn-, Gewerbe- und Kommunalgebäuden verdoppelt hat, wird in dem Wettbewerb abgerechnet. Hinter diesem stehen verschiedene For-Future-Gruppen aus Deutschland, unter anderem "Parents-For-Future" und "Fossil Free Karlsruhe". Das Photovoltaik-Wettspiel soll am 21. Februar starten. Helmut Göbel ist Mitglied im Organisationsteam und Mitglied bei den Grünen in Unterschleißheim. Mehr als eine halbe Stunde Arbeit täglich sei für eine Person damit im Rathaus nicht verbunden, sagte er. Stefan Diehl (CSU) kritisierte, dass der Verwaltung nur wieder etwas aufgeladen werde, und lehnte das Ansinnen ab. Die Mehrheit aus SPD, Grünen und ÖDP nahm den Antrag an.