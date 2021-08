Bayerns Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender Markus Söder will frischen Wind in den Bundestagswahlkampf bringen und die oberbayerischen Kandidatinnen und Kandidaten seiner Partei unterstützen. Am Dienstag, 24. August, kommt Söder gemeinsam mit Dorothee Bär, der Beauftragten der Bundesregierung für Digitalisierung, dem Landesgruppenchef der CSU im Bundestag, Alexander Dobrindt, und CSU-Generalsekretär Markus Blume ins Hans-Bayer-Stadion nach Unterschleißheim. Von 18 Uhr an wird in der kleinen Arena für die Bundestagswahl am 26. September getrommelt. Mit dabei wird dann auch Florian Hahn sein, der direkt gewählte Abgeordnete für den Bundestagswahlkreis München-Land und neuerliche Bewerber und Favorit für die Wahl im Landkreis.