Die Senioren-Union München-Land kritisiert, dass die Bundesregierung in der aktuellen Krisenlage die Interessen der älteren Generation missachte. "Die Rahmenbedingungen für das Leben haben sich bei den älteren Menschen in den letzten Wochen deutlich verschlechtert", sagte Kreisvorsitzende Ilse Weiß laut einer Pressemitteilung der Senioren-Union auf der Kreishauptversammlung in Unterschleißheim. Dennoch würden die Älteren von Hilfeleistungen ausgenommen. Weiß nahm dabei Bezug darauf, dass die Ampel beschlossen hat, das Entlastungspaket an dem Personenkreis auszurichten, der einkommensteuerpflichtig ist. Rentner und auch Studenten sind da außen vor. Dies zeige, sagte Weiß, "dass wir verstärkt unserer Altersgruppe eine laute Stimme geben müssen." Als Gastrednerin attackierte die Unterhachinger CSU-Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer die Energiepolitik in Berlin. "Der Verzicht auf die Förderung der kleineren Wasserkraftwerke und das Ignorieren des Themas Geothermie stehen für eine Politik, die vor allem Bayern schadet." Die Lebensleistung der Rentner werde von der Ampelkoalition nicht gewürdigt. "Die aktuell schwierige Situation vieler älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger mit geringerem Einkommen wird nicht verstanden." Mit Blick auf die Landtagswahl im kommenden Jahr will die Senioren-Union die politische Debatte intensivieren. Schwerpunkte würden das seniorenpolitische Gesamtkonzept im Landkreis sein sowie Klimaschutz und Nachhaltigkeit.