Unter den Millionen Menschen, die wegen des Kriegs die Ukraine verlassen müssen, sind viele Blinde und Sehbehinderte. So wurde die staatliche Blindenschule in Charkiw durch Angriffe stark beschädigt. Einige Bewohner des angeschlossenen Blindenheims sind in Unterschleißheim angekommen und wurden in Räumlichkeiten des Sehbehinderten- und Blindenzentrums Südbayern (SBZ) untergebracht. Täglich gehen weitere Hilferufe für blinde Flüchtlinge beim SBZ ein. Einige Räumlichkeiten des SBZ werden aktuell für Flüchtlinge eingerichtet, die in den nächsten Tagen erwartet werden. Mitarbeiter des SBZ und des Lions Clubs Unterschleißheim haben Spenden gesammelt, dennoch fehlt es noch oft am Nötigsten. Wer helfen möchte, wendet sich an das Sehbehindertenzentrum Unterschleißheim, Pater-Setzer-Platz 1, www.sbz.de, Telefon 089/310 00 10 oder den Lions Club Unterschleißheim, Edith-Stein-Straße 27, www.lionsclub-schleissheim.de.