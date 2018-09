25. September 2018, 22:05 Uhr Unterschleißheim Sechsjähriger steckt Gartenhaus in Brand

Spielende Kinder haben am Sonntag ein Gartenhaus in Unterschleißheim in Brand gesteckt. Gegen 16.40 Uhr erreichte die Feuerwehr Unterschleißheim ein Alarm, dass ein Gartenhaus in der Kleingartenanlage am Münchner Ring brannte. Bis die Feuerwehr eintraf, war das Haus bereits vollständig abgebrannt, Schaden etwa 25 000 Euro. Die Ursache war laut Polizei schnell klar: Zeugen hatten beobachtet, dass sich drei Kinder bei diesem Haus aufgehalten hatten. Der älteste von ihnen, ein neun Jahre alter Schüler, gab an, der jüngste des Trios habe auf der Terrasse mit Grillanzünder und Papier einen Holzstoß angezündet. Der sechsjährige Bub gab die Tat zu.