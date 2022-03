Viele Kinder haben wegen der Corona-Maßnahmen nicht schwimmen gelernt. In Unterschleißheim scheitern Kurse im Hallenbad auch an Vorsichtsmaßnahmen des Sehbehinderten- und Blindenzentrums.

Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Die Temperaturen steigen, die Badesaison rückt näher und viele Kinder können nicht richtig schwimmen. Wie dramatisch die Ausfälle von Schwimmkursen infolge der mittlerweile zwei Jahre währenden Corona-Pandemie sind, zeigt der Blick nach Unterschleißheim. Dort gab es Sonderprogramme der Stadt und viel ehrenamtliches Engagement, Kurse wurden etwa im Freizeitbad Aquariush angeboten. Und doch hat es nicht ausgereicht. An die hundert Kinder stehen dort auf einer Warteliste für einen Schwimmkurs. Ein Problem ist, dass das Lehrschwimmbecken im Sehbehinderten- und Blindenzentrum (SBZ) für Kurse selten zur Verfügung steht.

Im Rathaus und in den Schulen ist das Bewusstsein vorhanden, welche Gefahren lauern, wenn die Jüngsten nicht lernen zu schwimmen. Vor Jahren beschloss der Stadtrat deshalb, dass in regelmäßigen Abständen zwei Mal im Jahr Schwimmkurse für Nichtschwimmer im Schulalter angeboten werden müssten. Die Stadt sagte zu, die Kosten für die Kursleitung und einer Begleitung zu übernehmen. Sonja Gierlinger von "Wassersport Aquafun" in Mintraching bei Neufahrn wurde als Partnerin gewonnen und bot nach einer Corona-bedingten Pause im Jahr 2020 im Herbst vergangenen Jahres wieder Schulungen im SBZ für 57 Kinder der 1. bis 7. Jahrgangsstufe an. An fünf Wochenenden wurde gemeinsam fleißig geübt. 21 Kinder machten das Seepferdchen-Abzeichen, weitere 14 Kinder sogar das bronzene Schwimmabzeichen. 19 Kindern empfahl die Schwimmtrainerin einen weiteren Kurs.

Doch der kam nicht zustande. Auch viele andere Kinder warten vergeblich auf einen Schwimmkurs. Sonja Gierlinger ist Schwimmbegleiterin auch in der Ganghofer-Grundschule, der Michael-Ende-Grundschule sowie in der Johann-Schmid-Grundschule. Der Bedarf sei groß, erklärt sie. Mit Schulschwimmen sei das gar nicht abzudecken. Derzeit befinden sich laut Rathaus unabhängig von den 19 Kindern noch 92 weitere auf der Warteliste für den nächsten Schwimmkurs.

Detailansicht öffnen Bald beginnt die Badesaison. Und viele Eltern hoffen, dass ihr Nachwuchs dann einigermaßen sicher im tiefen Wasser klarkommt. (Foto: Catherina Hess)

Birte Bode (SPD) sprach deshalb jüngst im Sozialausschuss des Stadtrats an, dass das SBZ in der Pandemie den Winter über Schülern keinen Zutritt zum dortigen Lehrschwimmbecken gewährt habe. "Die 2. Klassen hatten keinen Schwimmunterricht mehr", sagte Bode. "Das ist sehr schade." Sie rief das Rathaus auf, sich des Problems anzunehmen und eine Lösung herbeizuführen. Die Direktorin des SBZ, Hildegard Mayr, bestätigt auf Anfrage die Schließung des Lehrschwimmbeckens für Klassen von außen. "Es geht nicht anders", sagt sie, "mir tut es wirklich leid um die Kinder." Aber sie müsse Sorge tragen für den Gesundheitsschutz der Kinder am SBZ. Deren Sehbehinderung sei zu beachten. "Diese können auch keinen Abstand einhalten." Die Gefahr eines Corona-Ausbruchs wäre zu groß, wenn viele Personen von außen in die Einrichtung kämen.

Detailansicht öffnen Hildegard Mayr, Direktorin des Sehbehinderten- und Blindenzentrums (SBZ) in Unterschleißheim. (Foto: privat)

Dabei verweist Mayr auf die besondere Stellung ihrer Einrichtung, die viele Kinder aus weiten Teilen Oberbayerns besuchten. Darunter seien auch Schüler, die außer ihrer Sehbeeinträchtigung weitere gesundheitliche Einschränkungen hätten, die einen besonderen Schutz notwendig machten. Niemand könne sagen, was passiere, wenn 50 Kinder von außen samt wechselndem Lehrpersonal in das Lehrschwimmbad kämen. Der Aufwand, das Bad jedes Mal zu reinigen und auch zu desinfizieren, damit keine Gefahr ausgehe, sei zu groß. Zwischendurch habe man im Winter eine kleine, überschaubare Herzsportgruppe ins Bad gelassen. Aber eine Öffnung sei derzeit nicht möglich. Sie hoffe auf ein Abflauen der Pandemie.

Schwimmlehrerin Sonja Gierlinger sieht auch bei Kindern mit Seepferdchen-Abzeichen keine Gewähr, dass sie im tiefen Wasser sicher klarkommen. Erst mit dem bronzenen Abzeichen sei zu erwarten, dass auch Ängste vor dem Wasser abgebaut sind.