Die Stadt Unterschleißheim sucht für das kommende Schuljahr 2021/2022 für die Grundschulen wieder Schulweghelfer. Willkommen sind Familienangehörige, Rentner, Studenten und alle anderen, die sich gerne ehrenamtlich für die Sicherheit der Schüler im Straßenverkehr einsetzen möchten. Wer sich angesprochen fühlt, kann sich an die Stadtverwaltung wenden. Dort ist die zuständige Mitarbeiterin Sheila Putz unter der Telefonnummer 089/310 09-133 oder per E-Mail sputz@ush.bayern.de zu erreichen. Man kann sich auch an die gewünschte Grundschule wenden. Johann-Schmid-Grundschule: 089/37 40 87 30, Ganghofer-Grundschule: 089/310 09 51 00 oder Michael-Ende-Grundschule: 089/310 34 61.