Weil sie in Schlangenlinien auf der A 92 unterwegs war, ist eine betrunkene Autofahrerin am Donnerstag in den frühen Morgenstunden bei Unterschleißheim von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Ein Alkohol-Schnelltest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die 37-Jährige aus dem Landkreis München musste den Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen.