Von Martin Mühlfenzl, Unterschleißheim

Genau genommen ist der Wenz das optimale Spiel in Pandemie-Zeiten, ist er doch ein Solospiel beim Schafkopfen. Ganz alleine besteht also keine Gefahr, sich irgendwo am Stammtisch zwischen ein paar Halben Bier sich das Virus einzufangen... Aber so ein Schmarrn, das kann auch nur jemand schreiben, der vom Karteln wirklich überhaupt keine Ahnung hat und erst einmal das Internet und die Suchmaschine anschmeißen muss, um herauszufinden, was ein Solo wirklich ist. Gesichert ist nach eingehender Recherche, dass definitiv kein Kartenspieler nur mit sich selbst beschäftigt ist, sondern es sitzen auch weiterhin vier Männer (oder auch Frauen) am Tisch. Von Einsamkeit also keine Spur.

Dass jetzt wieder gekartelt wird, kommt ja einem kleinen Frühlingserwachen nach diesem schier endlos andauernden Corona-Blues gleich; war doch das Kartenspiel so etwas wie der Inbegriff der Uneinsichtigkeit und Unbelehrbarkeit in der Pandemie. Menschen, die dicht aufeinander sitzen, womöglich noch aus dem selben Glas trinken. Kleine mit Viren übersäten Spielkarten, die von einer Hand in die andere gereicht werden. Lautes Gelächter am Holztisch, das die Aerosole nur so durch die Wirtschaft und zum Nebenmann schleudert, bis sich dieses vermaledeite Virus auch beim letzten im Quartett festgebissen hat. Sauber! Aber jetzt soll es mit dem fröhlichen Kartenspiel endlich wieder losgehen, so wie bei der Fußballabteilung des SV Lohhof, die am 18. März zum Schafkopfturnier in die Parkgaststätte lädt (Beginn: 18 Uhr). Mitzubringen ist nicht nur die Antrittsgebühr von zehn Euro, sondern entweder auch ein Impf- oder Genesenennachweis oder ein negativer Test. Karteln unter 3G, das ist die neue Normalität.

Aber wichtig ist doch, dass die Burschen (und ganz sicher auch Frauen) endlich wieder zusammenkommen, unter den gängigen Corona-Maßnahmen freilich, die eben weiter gelten müssen, weil der Schmarrn Corona halt nicht aus dieser Welt ist. Da ist es wurscht, ob man Solo, Wenz oder Farbwenz spielt. Oder im Solo ganz mit sich alleine die Karten legt, weil man nie gelernt hat, wie Schafkopfen geht. Das freilich ist schon ein wenig peinlich.