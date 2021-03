Die Stadt hat in der Mittelschule an der Johann-Schmid-Straße in Unterschleißheim mittlerweile zehn Großluftreinigungsgeräte aufstellen lassen. Alle Geräte sind für Räume bestimmt, in denen eine sogenannte Querlüftung nicht möglich ist. Weitere Lüftungsgeräte gehen laut Mitteilung der Stadt an die Grundschule an der Ganghoferstraße, die Awo-Kindertagesstätte Rappelkiste in der Keplerstraße sowie an die Nachbarschaftshilfe. Die Stadt profitiert dabei von einem Förderprogramm der Staatsregierung, das Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften unterstützt.