Die Sanierung des Unterschleißheimer Ballhaus-Forums bleibt ein Fass ohne Boden. Beim Start der Versuche, im Breitensportbereich des Gebäudes das Dach abzudichten, wurden völlig desolate Installationen vorgefunden. Die Reparaturarbeiten würden sich dadurch mindestens um einen sechsstelligen Betrag verteuern, berichtete Bürgermeister Christoph Böck (SPD) im Bauausschuss des Stadtrats.

Nachdem die Trockenbaudecken und Schachtabtrennungen im zweiten Obergeschoss des Gebäudetraktes demontiert waren, wurde festgestellt, dass die Leitungen für die Brandmeldeanlage und die Sicherheitsbeleuchtung "nicht nach der Leitungsanlagenrichtlinie installiert wurde", wie es aus dem Rathaus heißt. Zudem seien in den betroffenen Fluren Starkstromleitungen verlegt, die nach dem genehmigten Brandschutzkonzept hier nicht verlegt werden hätten dürfen.

Die gleichen Mängel seien dann analog im ersten Obergeschoss vorgefunden worden. Nach einer aktualisierten Beurteilung der Lage sei vom Ingenieurbüro festgestellt worden, dass die geplante Sanierung so nicht mehr möglich sei. Die Stadt will deshalb einen Prüfsachverständigen hinzuziehen. Mit Termin-Verzögerungen bei der Ausführung ist zu rechnen. Das in einer damals neuartigen Kooperation von einem privaten Träger für die Kommune erstellte Multifunktionsgebäude ist an diversen Stellen undicht. Gerade versucht die Stadt, die Hallen und Nebenanlagen gegen Wassereintritt dicht zu kriegen.