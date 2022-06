Ein 24-Jähriger hat am Montagabend am S-Bahnhof in Unterschleißheim seine frühere Freundin bedrängt und bedroht - und am Ende einer Freundin der jungen Frau, die diese begleitete, ins Gesicht geschlagen, als sie den Streit schlichten wollte. Dabei ging deren Brille zu Bruch. Die Bundespolizei wurde gegen 20.15 Uhr zu dem eskalierenden Konflikt gerufen. Die Beamten ermitteln jetzt gegen den 24-Jährigen wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung. Laut ersten Ermittlungen hatte dieser zunächst eine verbale Auseinandersetzung mit seiner 23-jährigen Ex aus Oberschleißheim. Als der Streit sich ausweitete und Beleidigungen und Bedrohungen folgten, ging deren gleichaltrige Begleiterin aus München dazwischen.